0553 313 94 23

KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sonuçlarını erken açıkladı!

KPSS lisans sınavı 22 Temmuz'da yapıldı. Lisans mezunlarının girdiği KPSS lisans sonuçları merak ediliyor. ÖSYM KPSS takvimine göre, 2018 KPSS lisans sınav sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacaktı. Ancak ÖSYM son dakika sürpriz yaparak KPSS lisans sınav sonuçlarını iki gün önceden açıkladı. İşte KPSS lisans sınav sonuçları öğrenme sayfası

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:12
KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sonuçlarını erken açıkladı!

KPSS lisans sınavı 22 Temmuz'da yapıldı. Lisans mezunlarının girdiği KPSS lisans sonuçları merak ediliyor. ÖSYM KPSS takvimine göre, 2018 KPSS lisans sınav sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacaktı. Ancak ÖSYM son dakika sürpriz yaparak KPSS lisans sınav sonuçlarını iki gün önceden açıkladı. İşte KPSS lisans sınav sonuçları öğrenme sayfası

KPSS sınavına giren adaylar KPSS lisans 2018 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS lisans sonuçları 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanması beklenen KPSS lisans sonuçları iki gün önceden açıklandı. KPSS lisans sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı. KPSS LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM, duyuruyu şu şekilde yaptı;

2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

ORTAÖĞRETİM 2018 KPSS NE ZAMAN?

Lisans mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi.  ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:12
  1. kpss lisans sınav sonuçları
  2. ösym kpss lisans sonuçları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ballıbabanın faydalarını biliyor musunuz?
    1. Ballıbabanın faydalarını biliyor..
    2. BM'den ABD'ye çok sert tepki: Ayakta..
    3. Muhteşem bir burun!
    4. Ekip otomobilinin benzinini çalan..
    5. Diyarbakır'da insanlığın bittiği an!..
    6. Galatasaray ABD'li yıldızla imzaladı!
    7. Hamile evi nasıl olmalı?
    8. Bekir Pakdemirli'den 30 Ağustos Zafer..
    9. Kıbrıs'ı sarsan casusluk... Suçüstü..
    10. Devlet Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı:..
    11. Anlaşma sağlandı! Love'ın yeni takımı
    12. Güney Amerika'da askeri hareketlilik!
    13. Beştepe'de İran ile önemli görüşme!
    14. 2018 KPSS DHBT sınavı ne zaman..
    15. İran Dışişleri Bakanı Zarif, AK Parti'de
    16. Tunceli'de korkutan baskın! Gece..
    17. Başakşehir Mısırlı oyuncuyu kadrosuna..
    18. KPSS ÖABT sonuçları sorgula
    19. Kazada yaralananların cüzdanlarını..
    20. Çörekotu yağının faydaları nelerdir?
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Fatih Altaylı: Trump'a minnettarım
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Kral Selman kararını verdi, 2 trilyon dolar çöpe gitti
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Misvak Dergisi'nden Kemalistleri çıldırtacak karikatür!
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor