KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sonuçlarını erken açıkladı!

KPSS lisans sınavı 22 Temmuz'da yapıldı. Lisans mezunlarının girdiği KPSS lisans sonuçları merak ediliyor. ÖSYM KPSS takvimine göre, 2018 KPSS lisans sınav sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanacaktı. Ancak ÖSYM son dakika sürpriz yaparak KPSS lisans sınav sonuçlarını iki gün önceden açıkladı. İşte KPSS lisans sınav sonuçları öğrenme sayfası

KPSS sınavına giren adaylar KPSS lisans 2018 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS lisans sonuçları 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanması beklenen KPSS lisans sonuçları iki gün önceden açıklandı. KPSS lisans sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklandı. KPSS LİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM, duyuruyu şu şekilde yaptı;

2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

ORTAÖĞRETİM 2018 KPSS NE ZAMAN?

Lisans mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak. 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.