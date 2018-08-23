KPSS lisans sonuçları açıklanıyor! KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi

KPSS lisans sınavı 22 Temmuz'da yapıldı. Lisans mezunlarının girdiği KPSS lisans sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak 2018 KPSS lisans sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılacak. Peki KPSS lisans 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM KPSS lisans sonuçlarının açıklanma takvimi...

KPSS sınavına giren adaylar KPSS lisans 2018 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS lisans sonuçları 31 Ağustos'ta ÖSYM tarafından sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak.

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ...

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alındı. 2018 KPSS ortaöğretim sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Ayrıca, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Ağustos 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

KPSS lisans soru ve cevapları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. 2018 KPSS lisans soru ve cevapları https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden açıklandı.

DHBT BAŞVURULARI VE DHBT SINAVI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmam-Hatip Müezzin Kayyum ve Kuran kursu öğretici alım sınavlarına yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvurularına ilişkin son dakika bilgisine göre 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 1 Kasım 2018 olarak belirlendi. DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.