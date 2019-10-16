KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve TUS sınavı ne zaman? 2020 ÖSYM sınav takvimi

Milyonlarca öğrenci ve aday, büyük bir heyecanla ÖSYM 2020 sınav takvimini bekliyor. Özellikle merak edilen sınav tarihleri arasında ise KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve TUS sınavları bulunmaktadır. Bu doğrultuda da, '2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve TUS sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabı internette en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. Peki, ÖSYM 2020 sınav takvimi belli oldu mu? 2020 KPSS, YKS, LGS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve TUS sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

ÖSYM 2020 sınav takvimi belli oldu mu?

ÖSYM tarafından milyonlarca kişinin merakla beklediği 2020 sınav takvimi henüz yayımlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalar içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bundan dolayı, 2020 yılı KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı da belli olmadı.

2020 YKS başvuruları ne zaman?

Tıpkı KPSS de olduğu gibi, 2020 YKS başvuru tarihleri ile ilgili de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 15-16 Haziran 2019'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınmaya başlandı, sonuçlar ise 18 Temmuz 2019'da açıklanmıştı.

2020 DGS başvuruları ne zaman?

DGS 2020 başvuru tarihleri de ÖSYM'nin yayımlayacağı sınav takviminin içerisinde yer alacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirildi. DGS sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanmıştı.

2020 ALES sınav tarihi belli oldu mu?

ÖSYM 2019 takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapıldı ve sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanmıştı.

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

2020 YDS sınav tarihi belli oldu mu?

2020 YDS tarihi henüz belli olmadı. 2019 yılı içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.