KPSS giriş yerleri açıklandı | 2019 KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan 2019 KPSS giriş yerleri açıklandı. KPSS lisans sınavına girecek adaylar için 1. 2. ve 3. oturumların sınav giriş belgeleri nasıl alınır? İşte sınava girecek binlerce adayın merak ettiği KPSS giriş belgesi sorgulama hakkında detaylar...

KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

2019 KPSS'ye grecek adaylar ÖSYM'nin resmi sayfasına girerek T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş belgesini temin edebilirler.

KPSS 2019 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2019 oturum ve saatleri

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT (Alan öğretmenlik alan bilgisi) :28 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Tercihlerinizi internet üzerinden yaptıktan sonra 20 TL olan başvuru ücretini aşağıdaki bankalara yatırın ve başvurunuzu tamamlayın.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)