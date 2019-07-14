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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi

ÖSYM'nin düzenlediği ve 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, 130 dakika sürdü

14 Temmuz 2019 Pazar 12:32
KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu sona erdi

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu sona erdi.

Toplam 644 bin 557 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı ve 130 dakika sürdü.

Adaylara 120 sorunun yöneltildiği sınavda 81 bin 495 kişi görev aldı.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumu, öğleden sonra 14.45'te yapılacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:32
  1. KPSS
  2. ÖSYM

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