Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS’nin başvuru süreci tamamlandı. Belirlenen zaman dilimi içerisinde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için 1 günlük geç başvuru tarihi belirlendi. Peki, KPSS geç başvurusu ne zaman? KPSS geç başvurusu hangi tarihte? KPSS geç başvurusu mayısın kaçında? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

KPSS geç başvurusu ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen vatandaşların girdiği KPSS’nin 2019 başvuruları 3- 15 Mayıs tarihleri arasında alındı.

KPSS geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019 olarak belirlendi. Başvuruları kaçıranlar bu tarihte başvuru yapabilecek, geç başvuru ücreti de bu tarihte yatırılacak.