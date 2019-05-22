Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS’nin başvuru süreci tamamlandı. Belirlenen zaman dilimi içerisinde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için 1 günlük geç başvuru tarihi belirlendi. KPSS geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019 olarak belirlenirken başvuru ücreti adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte konuya dair detaylar...

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre 2019 KPSS lisans geç başvuru ücreti her oturum için 112,5 TL olacak. Alan bilgisi sınavı için belirlenen oturum ücreti ise 75 TL olacak. Adaylar katılacakları her oturum için belirlenen ücreti yatırmak zorunda.