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KPSS eğitim bilimleri oturumu sona erdi

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 376 bin 709 adayın başvurduğu sınav, 100 dakika sürdü

14 Temmuz 2019 Pazar 16:32
KPSS eğitim bilimleri oturumu sona erdi

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) eğitim bilimleri oturumu sona erdi.

Toplam 376 bin 709 adayın başvuru yaptığı sınav, saat 14.45'te başladı ve 100 dakika sürdü. Eğitim bilimleri oturumunda adaylara 80 soru yöneltildi.

Sınavda, 45 bin 219 kişi görev aldı.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek.

Bu kapsamda, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3'üncü oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:32
  1. eğitim bilimleri oturumu
  2. KPSS
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