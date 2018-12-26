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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Aralık'ta düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2018-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Aralık 2018'de gerçekleştirilen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2018-DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
  1. KPSS
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