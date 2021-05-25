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Eğitim KPSS DHBT Ön lisans (Eş Değer) 2021 sınav yerleri açıklandı mı? KPSS DHBT Ön lisans (Eş Değer) 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?
Eğitim

KPSS DHBT Ön lisans (Eş Değer) 2021 sınav yerleri açıklandı mı? KPSS DHBT Ön lisans (Eş Değer) 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

DHBT, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin girdiği sınavın adıdır. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, KPSS DHBT (Eş Değer) sınavının yapılacağı tarihi açıklamıştı. Yapılan açıklamadan sonra DHBT sınavına girecek adaylar, sınav giriş belgesini araştırmaya başladı. Peki, KPSS DHBT (Eş Değer)2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:47:00 -
KPSS DHBT Ön lisans (Eş Değer) 2021 sınav yerleri açıklandı mı? KPSS DHBT Ön lisans (Eş Değer) 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM, KPSS DHBT (Eş Değer) sınavının giriş yeri ve saatini içeren sınav giriş belgesinin erişime açıldığını bildirdi. Yapılan duyuru sonrasında KPSS DHBT ön lisans (Eş Değer) sınav giriş belgesinin nereden alınabileceği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

KPSS DHBT Ön lisans (Eş Değer) 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS DHBT sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini,  https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FDHBT%2F2020%2F99%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden alabilirler.

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