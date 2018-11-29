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KPSS davasında 4 sanığa FETÖ üyeliğinden hapis cezası

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda yargılanan sanıklardan 4'ü, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl 6 arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı- Sanıklardan biri ayrıca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 17:30
KPSS davasında 4 sanığa FETÖ üyeliğinden hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda yargılanan sanıklardan 4'üne, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 10 yıl 6 arasında değişen hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan İbrahim Saraç ve Muhammed Zeki Bayburtlu'nun "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, aynı suçtan dolayı sanıklardan Abdullah Mutlu Danışman'ın 8 yıl 9 ay, Gülhan Konukseven'in ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Danışman'ı, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı. Sanığın çalıştığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Danışman'ı, atandıktan sonra aldığı maaşın iki katı adli para cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Çiğdem D.'nin de beraatına karar verildi.

- İddianame

İddianamede, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtilmişti.

Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından, medya üzerinden talimat verdiğine dikkat çekilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatılmıştı.

Davanın iddianamesinde, "Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek, yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespitine yer verilmişti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:30
  1. 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı
  2. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. KPSS

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