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KPSS davasında 3 sanığa hapis cezası

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 3 davada, iki sanığa FETÖ üyeliğinden, bir sanığa ise FETÖ üyeliği ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından hapis cezası verildi

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
KPSS davasında 3 sanığa hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 3 ayrı davada, iki sanığa FETÖ üyeliğinden, bir sanığa ise FETÖ üyeliği ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

İddia makamının görüşünün alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Elif Çakmak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Özlem Kabakoğlu ve Tüba Komiş'i de "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

- İddianame

KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerde, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların FETÖ mensuplarınca ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtilmişti.

Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına değinilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği belirtilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatılmıştı.

Davanın iddianamesinde, "Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek, yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespitine yer verilmişti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
  1. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. hapis cezası
  4. KPSS

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