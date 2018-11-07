KPSS cevap anahtarı yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından iki yılda bir düzenlenen KPSS ön lisans oturumunun cevap anahtarı yayımlandı.

4 Kasım Pazar günü saat 10:15'te gerçekleşen KPSS ön lisans oturumu için adaylar yoğun bir tempoyu geride bıraktı. Adaylara 120 soru için 130 dakikanın verildiği sınav sonrasında ÖSYM, cevap anahtarını yayımladı.

Doğru yanlış kontrolü yapılabilecek

KPSS ön lisans oturumunun cevap anahtarının yayımlanmasının ardından, adaylar doğru-yanlış kontrolü yapabilecek. ÖSYM tarafından yapılan 6 Kasım tarihli duyuruda soru kitapçığıyla cevap anahtarının %10'unun yayınlandığı duyuruldu. Soru kitapçığının tamamını yayımlamak yerine bir kısmını adayların erişimine açan ÖSYM, bu uygulamaya bir süredir devam ediyor.