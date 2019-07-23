KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

23 Temmuz 2019 Salı 14:45
KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS)Alan Bilgisi oturumlarına ilişkin temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ÖSYM'nininternet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açıldı. 

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek. 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif haklarıÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

Günün Özeti

  1. KPSS Alan Bilgisi
  2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı
  3. Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS)
  4. Uluslararası İlişkiler
  5. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  6. Hukuk
  7. İktisat
  8. Maliye
  9. İşletme
  10. Muhasebe
  11. istatistik
  12. Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testleri
  13. Kamu Yönetim
  14. T.C. kimlik numaraları
  15. aday şifreleri
  16. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  17. telif hakları

Günün Özeti

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