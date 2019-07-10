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KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Adaylar, 20-21 Temmuz'da yapılacak KPSS lisans düzeyi oturumları için giriş belgelerine "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecekler

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:15
KPSS alan bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 20-21 Temmuz'da yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi oturumları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-KPSS lisans düzeyi alan bilgisi 1, 2, ve 3. oturum sınava giriş belgeleri açıklandı.

20 Temmuz'da yapılacak KPSS alan bilgisi sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 21 Temmuz'da uygulanacak KPSS alan bilgisi sınavları 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler.

Adaylara, 20 Temmuz'daki KPSS alan bilgisi sınavları 1. oturumu ve 21 Temmuz'daki 3. oturum için saat 10.00'dan sonra, 20 Temmuz'daki 2. oturum için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:15
  1. Erişim
  2. KPSS
  3. ÖSYM
  4. sınav giriş belgesi

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