KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 46 bin 467 adayın başvurduğu sınav 150 dakika sürdü20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında 10.15'te başlayan oturumlar, toplam 150 dakika sürdü.
Oturumlara 46 bin 467 aday başvurdu.
YORUM YAZ