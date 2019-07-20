KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi ÖSYM tarafından düzenlenen ve 46 bin 467 adayın başvurduğu sınav 150 dakika sürdü

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında 10.15'te başlayan oturumlar, toplam 150 dakika sürdü. Oturumlara 46 bin 467 aday başvurdu.

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