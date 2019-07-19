KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın başlayacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, alan bilgisi oturumlarının 17 il merkezi ve 22 sınav merkezinde düzenleneceğini söyledi.

Cumartesi günü 10.15'te kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri; 14.45'te ise hukuk, iktisat, maliye oturumlarının başlayacağını aktaran Aygün, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü düzenlenecek alan bilgisi oturumlarına sabah 46 bin 467, öğleden sonra ise 63 bin 149 adayımız katılacak. Pazar günü yapılacak işletme, muhasebe, istatistik alan bilgisi oturumları ise 10.15'te başlayacak. Bu oturumlara da 56 bin 806 adayımız katılacak."

Adaylara "saat" uyarısı

ÖSYM Başkanı Aygün, cumartesi günü yapılacak alan bilgisi oturumlarında adaylara 50 soru yöneltileceğini ve 150 dakika süre verileceğini, pazar günü oturumlarında ise 160 dakika süre tanınacağını ifade etti.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise 14.30'dan sonra adayların sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulundu.

KPSS'nin Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.