KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı
ÖSYM tarafından düzenlenen ve 56 bin 806 adayın başvurduğu sınav 160 dakika sürecek21 Temmuz 2019 Pazar 10:16
ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
56 bin 806 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 160 dakika süre verilecek.
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