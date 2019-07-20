KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu sona erdi ÖSYM tarafından düzenlenen ve 63 bin 149 adayın başvurduğu sınav toplam 150 dakika sürdü

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi 2'inci oturumu sona erdi. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında hukuk, iktisat ve maliye alanlarında saat 14.45'te başlayan oturumlar, toplam 150 dakika sürdü. Oturumlara 63 bin 149 aday başvurdu. Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu yarın düzenlenecek. 56 bin 806 adayın başvurduğu işletme, muhasebe ve istatistik alanlarındaki oturumlar saat 10.15'te başlayacak. Pazar günü oturumlarında adaylara toplam 160 dakika süre tanınacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.