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KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 63 bin 149 adayın başvurduğu sınav toplam 150 dakika sürecek

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:45
KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi 2'nci oturumu başladı.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında hukuk, iktisat ve maliye alanlarında düzenlenen oturum saat 14.45'te başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

63 bin 149 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.



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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:45
  1. 2'inci oturum
  2. Alan Bilgisi
  3. Ölçme
  4. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)

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