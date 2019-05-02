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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları yarın başlayacak

Başvurular, 15 Mayıs'ta sona erecek

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:16
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları yarın başlayacak

ANKARA (AA) - Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik başvuru işlemleri yarın başlayacak ve 15 Mayıs'ta sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında KPSS A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz'da KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz'da, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz'da uygulanacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuru işlemleri 3-15 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 16 Mayıs'ta sona erecek.

Sınavlar için geç başvuru günü ise 28 Mayıs olarak belirlendi.

Sınava girmek isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

Adayların tümü, sınavın 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Duyuruda ayrıca İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında bu yıl ilk defa ÖABT yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 ÖABT'ye girmelerinin de zorunlu olacağı kaydedildi.



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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:16
  1. başvuru
  2. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
  3. ÖSYM

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