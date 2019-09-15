KPSS’nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS 2020 ne zaman? sorusu KPSS'ye girecek olan adaylar tarafından şimdiden araştırılıyor. KPSS 2020 başvuru tarihleri için araştırmalar başladı. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları yayınlanan ÖSYM sınav takvimi içerisinde duyuruluyor. Adaylar belirtilen tarihler aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Peki, KPSS 2020 ne zaman? İşte detaylar...

KPSS 2020 ne zaman?

KPSS 2020 sınav tarihleri ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alacaktır. KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. 2020 yılı sınav takvimi henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından 2019-2020 takvimi yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden sınav tarihlerine ulaşabilirsiniz.

KPSS nedir?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS kaç çeşit yapılmakta?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.