KPSS 2019 lisans öğretmenlik taban puanları lisans araması gündemde. KPSS'ye giren ve devlet kurumlarında kadrolu öğretmenlik yapmak isteyen onbinlerce aday KPSS 2019 öğretmenlik atama puanlarını sorguluyor. Peki, 2019 KPSS puanlarına göre hangi branşta hangi taban puanla öğretmen atamaları yapılacak? İşte KPSS 2019 lisans öğretmenlik taban puanları

KPSS 2019/1 Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına kaç kişi yerleşti?

KPSS 2019 öğretmen atama taban puanları

-Taban puanları geçmiş dönem öğretmen atama puanlarına göre düzenlenmiştir.