KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? KPSS başvurusu nasıl yapılır? Onbinlerce kişi bu soruların yanıtlarını arıyor. KPSS, memur olabilmek için büyük önem taşıyor. Memur adayları KPSS için gün sayarken "KPSS 2019 kılavuzu yayınlandı mı? KPSS başvuruları başladı mı?"sorularının cevabını araştırıyor. İşte KPSS 2019 ile ilgili güncel detaylar...

KPSS 2019 başvuruları başladı mı?

KPSS başvuruları ile ilgili yoğun arayış sürüyor. Sorular içinde en çok, 'KPSS başvuruları başladı mı?' sorusunun araştırıldığı görülüyor. Başvuruları kaçırmak istemeyen adaylar için yanıtı verelim. KPSS başvuruları henüz başlamadı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS başvuruları için artık saatler kaldı. KPSS başvuruları 3 Mayıs Cuma günü başlayacak. Başvurular başlar başlamaz haberimizden tüm detayları görebilirsiniz. Peki, KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS başvuru kılavuzu ile ilgili yoğun arayış da sürüyor. KPSS başvuru kılavuzu henüz yayına verilmedi. Kılavuzun yarın sistemin erişime açılmasıyla birlikte yayınlanması bekleniyor. KPSS başvuru Kılavuzu 3 Mayıs Cuma günü yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan

adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* * Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.)

2019 KPSS takvimi

KPSS sınavının yapılacağı tarih de merak konusu. Aşağıda yer alan bilgilerde her bir oturumun gerçekleşeceği tarih yer almaktadır. İşte 2019 KPSS ile ilgili gelişmeler...

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Başvuru tarihi: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019 - 28.05.2019 23:59

Sınav tarihi: 14.07.2019

Sonuç tarihi: 29.08.2019