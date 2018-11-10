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KPSS 2019 başvuruları ne zaman? ÖSYM 2019 KPSS sınavı ne zaman?

ÖSYM, 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı’na(KPSS) ilişkin takvimi açıkladı. 2018 KPSS önlisans sınav sonuçları merak edene adaylar, ÖSYM’nin 2019 KPSS sınavlarına ilişkin takvimi açıklamasını ilan etmesinden sonra KPSS 2019 başvuru ve KPSS sınavlarının ne zaman olacağı merak konusu oldu. KPSS 2019 başvuruları ne zaman? ÖSYM 2019 KPSS sınavı ne zaman?

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:32
KPSS 2019 başvuruları ne zaman? ÖSYM 2019 KPSS sınavı ne zaman?

ÖSYM, 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı’na(KPSS) ilişkin takvimi açıkladı. 2018 KPSS önlisans sınav sonuçları merak edene adaylar, ÖSYM’nin 2019 KPSS sınavlarına ilişkin takvimi açıklamasını ilan etmesinden sonra KPSS 2019 başvuru ve KPSS sınavlarının ne zaman olacağı merak konusu oldu. KPSS 2019 başvuruları ne zaman? ÖSYM 2019 KPSS sınavı ne zaman?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

2019 KPSS Lisans sınavı başvuruları 14-27 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:32
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