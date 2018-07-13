KPSS 2018-1 kadro yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı!

ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklanan KPSS-2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ÖSYM'nin sitesinde duyuruldu. KPSS 2018-1 tercih döneminin 5 Temmuz’da tamamlanmasının ardından birçok vatandaş sonuçlara kilitlenmişti ki KPSS-2018/1 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandığı duyruldu. KPSS - 1 yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.trüzerinden öğrenilmekte

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde personel alımlarına yönelik adaylar 2018/1 KPSS tercih sonuçlarının bir an önce açıklanmasını bekliyordu. Zira Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımları duyurusunu göre eleman alımı yapacaktı.