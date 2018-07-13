2018/1 KPSS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı ÖSYM sonuçlarında dikkat çeken detay!

26 Haziran 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan KPSS 2018/1 atama tercih sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "KPSS 2018/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." denildi.

Tercih sürecine dahil olan adaylar, 15 TL olan tercih ücretlerinin ÖSYM tarafından belirlenen bankalara 6 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar yatırmışlardı. ÖSYM'nin KPSS değerlendirmesine göre, Ortaöğretimde tercih yapan aday sayısı 25 bin 200 olurken, kontenjan sayısı ise 80. KPSS tercih sonuçlarına göre, ortaöğretim adaylarının yerleşen sayısı ise 80. Önlisans mezunu adaylardan 48 bin 327 kişi tercih yaptı. KPSS önlisans düzeyinde yerleştirilenlerin sayısı ise 609 oldu. Lisans mezunu tercih yapan aday sayısı ise 42 bin 336 olurken, KPSS tercih yerleştirme sonuçlarına göre 782 kişi kontenjan kapsamında yerleştirildi.