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KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman ÖSYM KPSS lise başvuruları

Kamu kurum kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar KPSS 2018 önlisans ve lise başvuruları ne zaman? soruları merak edilirken ÖSYM 2018 KPSS yüksekokul, lise ve ortaöğreğtim sınavlarına ilişkin yayınladığı kılavuzda bütün bu soruların cevabını vermekte.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:21
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman ÖSYM KPSS lise başvuruları

Kamu kurum kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar KPSS 2018 önlisans ve lise başvuruları ne zaman? soruları merak edilirken ÖSYM 2018 KPSS yüksekokul, lise ve ortaöğreğtim sınavlarına ilişkin yayınladığı kılavuzda bütün bu soruların cevabını vermekte.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

 2018 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Öte yandan, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:21
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