2018 KPSS önlisans başvuru tarihinde son gün ne zaman?

Kamu kurum kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar KPSS 2018 önlisans ve lise başvuruları ne zaman? soruları merak edilirken ÖSYM 2018 KPSS yüksekokul, lise ve ortaöğreğtim sınavlarına ilişkin yayınladığı kılavuzda bütün bu soruların cevabını vermekte.

KPSS lise başvuru tarihi ÖSYM 2018 KPSS lise son başvuru tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans başvuruları 3- 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ise 8 Kasım'da açıklanacak. Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. Öte yandan, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), Temmuz 2018'de yapılacak sonuçlar Haziran 2018'de açıklanacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak. KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak.