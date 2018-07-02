ÖSYM KPSS 2018 ÖABT DHBT başvuru ve sınavlar ne zaman yapılacak

MEB bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adayları ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavına girip Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) den başarılı olmak zorundalar. Peki KPSS lisans KPSS önlisans KPSS lise ve DHBT ne zaman ÖABT ve DHBT nedir?

2018 ÖSYM tarafından icra edilecek olan 2018 KPSS sınavına ilişkin merak edilen konular kurum tarafından yayımlanan 2018 KPSS kılavuzuyla giderildi. ÖSYM KPSS ÖABT sınavıyla ilgili bilgileri kendi resmi web sitesi aracılığıyla duyurdu. KPSS 2018 lisans ve KPSS 2018 ilkokul-ortaokul-önlisans başvurularına ilişkin bilgilerdi de paylaşan ÖSYM, KPSS başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını da açıkladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2018 KPSS lisans sınav tarihi 22 Temmuz 2018 olurken, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi yani kısaca ÖABT sınavı 5 Ağustos’ta yapılacak. KPSS lisans ve KPSS ÖABT sınavlar için başvurular 10 ve 21 Mayıs 2018 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin bilgilerine göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans-ortaöğretim-ilköğretim mezunlarının gireceği sınav ise 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. 2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Ayrıca, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise Temmuz 2018'de yapılacak, sonuçlar Ağustos 2018'de duyurulacak. Sınav başvuruları Mart 2018'de alınacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için bağlayıcıdır. Bu alanda adaylar, katılmak istedikleri oturumları işaretleyeceklerdir. Tüm adaylar, KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini cevaplamak zorundadırlar. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak da ÖABT’ye katılacaklardır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından haklarında Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinden (Örneğin Tarih Öğretmenliği) başarılı olması istenen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan KPSS ÖABT sınavına başvuru yapmak zorundadır. Söz konusu adayların ÖABT Denklik Puanı ayrıca YÖK’e iletilecektir. ÖABT Denklik Puanının hesaplanmasında adayların ilgili alandaki ÖABT sınavındaki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve 100 üzerinden Denklik Puanları hesaplanacaktır.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.