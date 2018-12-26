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ÖSYM KPSS 2018-DHBT sınav sonuçları son dakika açıklandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde işe alımlarında zorunlu olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 2018 sınav sonuçları son dakika açıklandı. 2018 DHBT sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden öğrenilecek.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:59
ÖSYM KPSS 2018-DHBT sınav sonuçları son dakika açıklandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde işe alımlarında zorunlu olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 2018 sınav sonuçları son dakika açıklandı. 2018 DHBT sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden öğrenilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Aralık'ta düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2018-KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Aralık 2018'de gerçekleştirilen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2018-DHBT) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde yapılmıştı. Sınavın sonuçları ise 04 Ocak 2019 tarihinde erişime açılması bekleniyordu. Bu sınavın başvurusu 09 Ekim 2018'de başlayıp 17 Ekim 2018'de sona ermişti.

DHBT konuları hangileri nelerdi?

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluştu ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak oldu.

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterdi. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluştu. 

a) Tefsir

b) Fıkıh

c) Hadis

d) Akaid & Kelam

e) İslam Tarihi

f) Dinler ve Mezhepler Tarihi

g) Dini Hitabet 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:59
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