THY- Banjul
0553 313 94 23

KPDK'de 3600 ek gösterge görüşülecek

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 3600 ek gösterge başta olmak üzere toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları ele almak amacıyla 7 Aralık'ta toplantı yapacak.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:07
KPDK'de 3600 ek gösterge görüşülecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.

Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak Kurulda, Memur-Sen'in 3600 ek gösterge başta olmak üzere Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, enflasyon farkıyla toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları masaya taşıyacağı öğrenildi.

- Enflasyon farkı da gündeme getirilecek

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPDK'nin çalışma hayatının en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olduğunu söyledi.

Kurulun, kamunun verimliliği, çalışma barışının sağlanması, sorunların tartışılarak kamunun işleyişine ilişkin sorunların aşılması noktasında önemli bir çözüm organı işlevinin bulunduğunu belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Senede iki kere toplanması gereken KPDK'nin ilk toplantısı 29 Mart'ta yapılmıştı. O toplantıda, izin süreleri, 4/C'lilere ilişkin beklentiler ile kadın memurların esnek çalışma düzenlemesinin de aralarında olduğu başlıkları gündeme getirmiştik. 7 Aralık'ta yapılacak yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor. Bunun dışında, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre güncellenmesi ve enflasyon farkıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız."

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:07
  1. 3600 ek gösterge
  2. kamu personeli danışma kurulu
  3. KPDK
  4. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Darbeye direnmeyin' diyen hainin cezası belli oldu
    1. 'Darbeye direnmeyin' diyen hainin..
    2. Ali Türkşen İYİ Parti'den neden istifa..
    3. 'İktidarı değiştiremeyeceğiz' dedi..
    4. 3600 ek gösterge 7 Aralık'ta masaya..
    5. Batı’yı, beslediği teröristler vuruyor
    6. 40 jet Rusya'ya karşı havalandı!..
    7. Doktor da şaşırdı! Karın ağrısıyla..
    8. Bakanlık çalışanları FETÖ'den..
    9. Ankara'da fuhuş operasyonu: 17 gözaltı
    10. TGC yandaşlarını ödüle boğdu
    11. Bakan Gül açıkladı: 35 bin hükümlü..
    12. CHP Aziz Kocaoğlu'nun üstünü çizdi!
    13. Mehmetçik'i şehit eden terörist..
    14. İsrailli Tom'un hayali Selda Bağcan'a..
    15. "Dünya Kupası'nda olacağımıza..
    16. Voleyboldan disk atmaya geçti, beş..
    17. Cezaevi sakinleri özel çocuklar için..
    18. Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı,..
    19. Hakkari'de PKK'ya ait silah ve..
    20. 2019 asgari ücret ne kadar olacak?
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi