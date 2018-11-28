KPDK'de 3600 ek gösterge görüşülecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.

Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak Kurulda, Memur-Sen'in 3600 ek gösterge başta olmak üzere Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, enflasyon farkıyla toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları masaya taşıyacağı öğrenildi.

- Enflasyon farkı da gündeme getirilecek

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPDK'nin çalışma hayatının en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olduğunu söyledi.

Kurulun, kamunun verimliliği, çalışma barışının sağlanması, sorunların tartışılarak kamunun işleyişine ilişkin sorunların aşılması noktasında önemli bir çözüm organı işlevinin bulunduğunu belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Senede iki kere toplanması gereken KPDK'nin ilk toplantısı 29 Mart'ta yapılmıştı. O toplantıda, izin süreleri, 4/C'lilere ilişkin beklentiler ile kadın memurların esnek çalışma düzenlemesinin de aralarında olduğu başlıkları gündeme getirmiştik. 7 Aralık'ta yapılacak yılın son toplantısında en önemli gündem maddemiz 3600 ek gösterge olacak çünkü kamuoyu seçim döneminde gündeme getirilen bu vaadin geniş bir çerçevede bir an evvel karşılık bulmasını bekliyor. Bunun dışında, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre güncellenmesi ve enflasyon farkıyla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız."