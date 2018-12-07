ANKARA (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu personeli istihdamında sözleşmelilikten vazgeçilmeli, sözleşmeli personelin tamamı kadroya geçirilmeli." dedi.

Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kamu görevlilerinin beklentilerinin hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

KPDK'nin toplu sözleşmeye ilişkin hazırlıkların yapıldığı bir zemin olduğunu dile getiren Yalçın, toplumun büyük bölümünün 4C'nin 4B statüsüne geçirilmesi ve 4C statüsünün kaldırılmasını beklediğini kaydetti.

Yalçın, kamu personel sistemindeki sorunların üstesinden gelmek için KPDK'nin üst düzey sorumluluk alması ve oluşturulacak alt komisyonlarla da çözümlerin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

3600 ek göstergeye ilişkin çalışmaları da yakından takip ettiklerini dile getiren Yalçın, talepleri şöyle sıraladı:

"Kamu görevlileri enflasyon yükselişiyle kayıplar yaşıyor. Bu kayıplar satın alma gücünün düşmesini beraberinde getirdi. Onun için bu konuda sadece enflasyon farkı olarak 6 ayda bir devreye girecek bir düzenekten ziyade enflasyonun, verilen, masada kararlaştırılan zammın geçtiği aydan itibaren artan kısmı anında yansıtılmalı ki bu anlamda gelir kaybı oluşmasın. Bunun için dönem sonu beklenmemeli, enflasyon farkı yanında enflasyon tazminatı da ödenmeli. Kamu personeli istihdamında sözleşmelilikten vazgeçilmeli, sözleşmeli personelin tamamı kadroya geçirilmeli.

Gelir vergisinde oran yüzde 15'te sabitlenmeli ve matrah yükseltilmeli. Kadın istihdamında kamu öncülük yapmalı, başta mobbing olmak üzere kadın kamu görevlilerinin sorunları çözüme kavuşmalı ve haklı beklentileri karşılanmalı."

- "Kamu çalışanları kalkınmadan, büyümeden pay almadı"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de toplu sözleşmedeki temsil meselesinin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını belirterek, kamuda sendikal ayrımcılığa müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kamu çalışanlarının alım gücünün her geçen gün azaldığını dile getiren Kahveci, "Enflasyona dayalı ücret politikasından vazgeçmek lazım. Yıllardır kamu çalışanları enflasyon kadar bir artış alıyorlar. Bu artışlar bize göre sıfır zam demektir. Kamu çalışanları kalkınmadan, büyümeden bugüne kadar pay almadı. Önümüzdeki yıldan itibaren refah payı uygulamasına geçilmesini, kalkınmadan, büyümeden pay verilmesi noktasında kanaatimizi paylaşmıştık." değerlendirmesinde bulundu.

KESK Mali Sekreteri Elif Çuhadar da kadın istihdamına yönelik sorunlara ve çözüm önerilerine değindi.