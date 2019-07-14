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Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasi"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasidir” dedi.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:09
Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasi"

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasidir” dedi.


Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklamasında şu sözleri kaydetti:


"15 Temmuz 2016’da hain FETÖ ihanet çetesi ülkemizin, bağımsızlığımızın, birliğimizin, demokrasimizin bütünlüğü ve işleyişine kast etmiş ancak aziz milletimizin tüm insanlığa örnek direnişi karşısında başarısızlığa uğratılmıştır. Bugün o karanlık gecenin yıl dönümündeyiz. Bugün hala 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını merak edenler, Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’na, yüzyıllardır bu topraklarda süregelen büyük mücadeleye bakmalıdır. Bu milletin asırlardır kanıyla, canıyla, kadınıyla, erkeğiyle kazandığını ihanet çetelerine teslim etmeyeceğini bir kez daha hatırlatmalı; dini değerleri kendi sapkın inanışlarına göre yorumlayan FETÖ, IŞİD ve onların uzantıları olan tüm örgütlerle bütün insanlık olarak birlikte mücadele etme bilincinde olmalıyız. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.”



Gelecekten umutluyuz


“FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğü ülkemizde her alanda güçlü bir Türkiye için hedeflerimize odaklanmalıyız” diyen Kozuva “Bugün, demokrasimiz ve milli birliğimizin önemini bir daha kavramalı, yaşadığımız bu karanlık geceden dersler çıkarmalı, birbirimize kenetlenmeliyiz. En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasi olmalı; daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmalıyız. Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. Ülkemiz ve milletimiz için büyük bir azimle çalışmalı ve ülkemizi hedeflerine taşımalıyız. Bizler, sanayicimizden, esnafımızdan, bu ülkenin geleceğinden umutluyuz” sözlerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:09
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