"Kozmik Odada Kumpas" davasında tutukluluklar devam edecek

ANKARA (AA) - Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda günlerce süren aramalarla süren soruşturmada görev alan hakim ve savcıların yargılandığı davada eski savcı Mustafa Bilgili ile eski hakim Halil İbrahim Kütük'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili, soruşturma kapsamında bazı kararlar veren eski hakimler Halil İbrahim Kütük ve tutuksuz sanık Abdullah Bahçeci katıldı. Önceki oturumlara katılan ancak son duruşmada bulunmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık eski hakim Nihal Uslu ise bu duruşmaya da gelmedi.

Sanıklardan eski hakim Dündar Örsdemir ile eski savcı Şadan Sakınan halen firari bulunurken, Nihal Uslu hakkında çıkarılan yakalama kararının da henüz infaz edilmediği bildirildi.

Duruşmada, ek savunma için söz verilen Bilgili, kendisine gönderilen CD ve belgelerin tamamını inceleyemediğini ifade ederek, süre talebinde bulunup bulunmamaya avukatıyla görüştükten sonra karar vermek istediğini söyledi.

Bu sırada söz alan sanık avukatı Özay Arıkan ise esas hakkında savunmanın hazır olduğunu, süre konusunda daha sonra beyanda bulunacağını belirtti.



Avukat Arıkan, suçlamaları kabul etmediklerini, müvekkilinin Kozmik Oda soruşturmasına bakan savcı olarak iddialar doğrultusunda her savcının yapması gerekenleri yaptığını savundu.

Müvekkili hakkında dosyada ByLock iddiası ve bir tanık ifadesine dayanılarak suçlama yapıldığını anlatan Arıkan, ByLock'a ilişkin raporların çelişkili olduğunu ileri sürdü.

Arıkan, tanık ifadesinde ise somut isnatlar bulunmadığını iddia ederek, soyut beyanlara dayalı ifadelerle mahkumiyete karar verilemeyeceğini söyledi.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasında özel kast arandığını, bu suçun hiyerarşi içinde, bilerek ve isteyerek işlenebileceğini dile getiren Arıkan, müvekkilinin hiçbir terör örgütüyle ilişkili olmadığını, hiçbir örgütten talimat alarak hareket etmediğini savundu.

Müvekkiline atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşmediğini öne süren Arıkan, diğer bilgi ve belgelere karşı savunma için ek süre istediklerini bildirdi.

Daha sonra söz verilen sanıklar Bilgili ve Kütük, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Bilgili'ye ek savunma için gelecek celseye kadar süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.

- 24 yıla kadar hapis isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan ve önceki celse okunan esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan eski savcı Mustafa Bilgili'ye, "silahlı terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" ve "verileri yok etmeme" suçlarından 11 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti.

Eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük'ün, "silahlı terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 10,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları, tutuksuz sanık eski hakim Abdullah Bahçeci'nin ise beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

Mütalaada ayrıca firari durumda bulunan ve yakalama emirleriyle aranan sanıklar Şadan Sakınan ve Dündar Örsdemir hakkında yakalama emrinin devamıyla bu sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrılması talebinde bulunulmuştu.