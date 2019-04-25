"Kozmik Oda’da kumpas" davasında eski savcı ve hakime hapis cezası "Kozmik Oda’da kumpas" davasında eski savcı Mustafa Bilgili ve eski hakim Nihal Uslu’ya FETÖ üyeliği ile devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekten hapis cezası verildi.

"Kozmik Oda’da kumpas" davasında eski savcı Mustafa Bilgili ve eski hakim Nihal Uslu’ya FETÖ üyeliği ile devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekten hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Kozmik Oda’da kumpas" davasında kararını açıkladı. Eski savcı Mustafa Bilgili’ye "FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası, eski hakim Nihal Uslu’ya ise "FETÖ üyeliği ile devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekten" 14 yıl hapis cezası verildi. Eski hakim Halil İbrahim Kütük ise, "FETÖ üyeliği" ve "devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından toplam 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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