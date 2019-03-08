Kozmik odada kumpas davası

ANKARA (AA) - Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla ilgili başlatılan ve Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığının "kozmik odaları"nda arama yapılan soruşturmada görevlendirilen hakim ve savcıların yargılandığı davaya devam edildi.



İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar "Kozmik Oda" soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili, soruşturma kapsamında bazı kararlar veren eski hakimler Halil İbrahim Kütük ve tutuksuz sanık Abdullah Bahçeci katıldı.

Önceki oturumlara katılan, ancak son duruşmalarda bulunmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık eski hakim Nihal Uslu bu duruşmaya da gelmedi.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Eyüp Yeşil, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu.

Daha önceki celsede alınan karar kapsamında, devlet sırrı niteliğinde olduğu belirlenen kozmik odada ele geçen belgelerin, başka ülkeler veya terör örgütlerinin eline geçip geçmediği konusunda Milli İstihbarat Teşkilatınca yazı gönderildiği, Genelkurmay Başkanlığından bu konuda henüz bilgi verilmediği belirtildi.

TCK'nin, "siyasal veya askeri casusluk" suçunu düzenleyen 328. maddesi kapsamında da sanıklar ve avukatlarına ek savunma hakkı verildiğinin hatırlatılması üzerine, tutuklu sanıklar Bilgili ve Kütük ile avukatları Genelkurmay Başkanlığından gelecek yazıdan sonra savunmanın alınması talebinde bulundu.

- Ek savunmalar alınacak

Sanık ve avukatlarının tahliye taleplerinin ardından duruşmaya ara verildi.



Sanıkların tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığına yazılan müzekkere cevabının beklenmesine, talep üzerine bu cevabın mahkemeye ulaşmasından sonra sanıklar Bilgili, Uslu ve Kütük ile avukatların "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ek savunmalarının alınmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, adli kontrol şartlarına uymayan sanık Nihal Uslu hakkında yeniden yakalama emri çıkartılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.