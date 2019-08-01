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"Kozmik Oda kumpası" davası

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma sırasında TSK personeline FETÖ mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis 118 kişi hakkında açılan davaya devam edildi- Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine karar verdi

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
"Kozmik Oda kumpası" davası

ANKARA (AA) - Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksuz 118 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklarla Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu.

Önceki ara kararlar gereği ilgili makamlardan gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından sanıklardan savunmaları soruldu.

Tutuklu sanıklar, uzun süredir tutuklu kaldıklarını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Davanın bazı tutuksuz sanıkları da duruşmalardan vareste tutulmak istediklerini beyan etti.

Duruşma savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer Güneş'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Davanın bir sonraki duruşması 20 Eylül'e ertelendi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
  1. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Kozmik Oda

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