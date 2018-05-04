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Kozmetikte denek hayvan itirazı

Avrupa Parlamentosu (AP), kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde denenmesinin dünya çapında yasaklanması çağrısında bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:48
Kozmetikte denek hayvan itirazı

AP, kabul ettiği karar tasarısında, ülkelerin yüzde 80'inin kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde denenmesine izin verdiğine dikkati çekti.

Kararda, AB'de 2013'ten beri hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik ürünlerin satışının yasaklandığı ancak bunun dünya genelindeki trendi tersine çeviremediğinin altı çizildi.

Söz konusu testlerin yasaklanmasını talep eden AP üyeleri, konuya ilişkin BM nezdinde uluslararası bir toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

AB'de kozmetik sektörü 2 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor.

Avrupa'da satılan pek çok kozmetik ürün, başka ülkelerde hayvanlar üzerinde test edildikten sonra Avrupalı tüketicilere sunuluyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:48
  1. Avrupa Parlementosu

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