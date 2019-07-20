Kozmetik ürünleri satan iş yerleri denetlendi
Kilis’te, Zabıta Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kozmetik ürün satan iş yerlerinde denetim yapıldı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
Kilis’te, Zabıta Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kozmetik ürün satan iş yerlerinde denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ve il Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Kilis’te bulunan nijuteri, kozmetik satanişletmeler müşterek yapılan bir çalışma sonucu denetlendi.Uygunsuz olduğu tespit edilen lenslere imha edilmek üzere el konuldu.
Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.
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