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Kozmetik fuarında kuaförler şov yapacak

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, 21-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Eskişehir Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarında şov ekibi ile katılacaklarını söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:51
Kozmetik fuarında kuaförler şov yapacak

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, 21-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Eskişehir Mobilya, Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarında şov ekibi ile katılacaklarını söyledi.


Şova katılacak ekip ile kahvaltılı basın toplantısı düzenleyen Özkara, Eskişehir Berberler Kuaförler Güzellik ve Dövmecilik salonu işletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak katılımı sağlayacağı, fuarın 21 şubat Perşembe günü saat 12.00’da ETO-TÜYAP fuar merkezinde açılış programı yapılacağını ifade etti. Eskişehir’de ilk defa yapılan Eskişehir kozmetik ve kişisel bakım fuarında şov ekibi ile birlikte yer alacaklarını kaydeden Özkara şunları söyledi:


“ Bay-bayan şov ekibimizle ilimizi ve meslektaşlarımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Pazar günü 15.00-16.00 saatleri arasında odamızın damat ve gelin şov ekibimiz yer alacaktır. Çağdaş ve modern toplumlarda bireylerin gerek sosyal gerek kişisel aşamalarında ihtiyaç duydukları tüm ürün ve hizmetlerin, yenilik ve güncel tasarımların sergileneceği fuar Eskişehir’de ilk kez düzenlenecektir. Şu ana kadar Eskişehir’de bir fuar olmasını hayal ederdik ve bunun gerçekleşmesinden dolayı çok memnun ve mutluyuz. Eskişehir halkından ve meslektaşlarımızdan çok yüksek bir katılım beklemekteyiz. TÜYAP fuarcılığa ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu fuara 21-24 Şubat tarihleri arasında meslektaşlarımız ve Eskişehir halkımız da davetlidir.”

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:51
  1. sanat
  2. sergi

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