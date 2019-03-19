Kozmetik dükkanından hırsızlık yapan 2 Iraklı tutuklandı Samsun’da kozmetik dükkanından hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun’da kozmetik dükkanından hırsızlık yaptıkları iddia edilen Irak uyruklu 2 şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin bitişiğindeki anahtarı kendilerine bırakılan kozmetik dükkanının geceleyin kapısını anahtar ile açıp kozmetik ürünleri ve laptop bilgisayar çaldıkları iddia edilen Irak uyruklu Abdulrahman K.S.S. ve Qasım A.J.A.M., Gazi Polis Merkezi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Abdulrahman K.S.S. ve Qasım A.J.A.M., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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