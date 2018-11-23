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Kozmetik atölyesinde korkutan yangın!

İstanbul İkitelli'de kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede yangın çıktı.

23 Kasım 2018 Cuma 19:27
Kozmetik atölyesinde korkutan yangın!

Marmara Sanayi Sitesi'nde kozmetik ürünler imalatı yapılan bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, saat 18.00'de başlayan yangına, kimyasal madde yangınlarında uzman itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangınla birlikte içeride bulunan kimyasal maddelerin birbiriyle etkileşimiyle oluşan gazdan dolayı etrafa ağır koku yayıldığı öğrenildi. Polis bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 19:27
  1. yangın
  2. ikitelli

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