Kozluk’ta yürüyüş ve eylemler 15 gün yasaklandı

Batman’ın Kozluk İlçe Kaymakamlığı ilçede provokatif eylem ve yürüyüşlerin planlandığı bilgisi üzerine toplantı ve gösteri yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla kent genelinde 13-17 Şubat 2019 tarihleri arasında resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama, stant açma, uğurlama gibi etkinlikler hariç diğer etkinliklerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının ve pankart/afiş asılmasının mülki idare amirinin iznine bağlanması, ilçemiz sınırlarında önem arz eden yerlerde açık kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı gibi eylem etkinliklerin, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki 17. ve 22. maddesine istinaden 13-27 Şubat 2019 tarihleri arasında yasaklanmasına, gerçekleştirilmesi izin şartına bağlanılan her türlü toplantı ve etkinliğin huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik kamera gibi bilişim araçlarıyla kayıt altına alınabilmesi kararı alınmıştır" denildi.