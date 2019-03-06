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Kozluk’ta öğrencilere yönelik yangın tatbikatı

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İlkokulu öğrencilerine yönelik, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla toplanma alanları ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 11:23
Kozluk’ta öğrencilere yönelik yangın tatbikatı

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi İlkokulu öğrencilerine yönelik, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla toplanma alanları ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

 

Herhangi bir doğal afet ve yangın riskine karşı öğrencileri bilinçlendirmek ve en kısa sürede güvenli olarak okulu tahliye edebilmek amacıyla yapılan tatbikata, Selahatttin Eyyübi İlkokulu öğrenci ve personelleri katıldı. Sınıflar için belirlenen tahliye planına ve toplanma alanlarına uygun bir şekilde toplanan öğrenciler, herhangi bir afet durumunda yapmaları gereken davranışları uygulamalı olarak gördü.

 

Öğrenciler ayrıca, yangına müdahale konusunda da okul bahçesinde uygulamalı tatbikatını izleyerek bilgi sahibi oldu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:23
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