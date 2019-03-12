Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri Batman’ın Kozluk ilçesinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlendi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlendi. 29 Ekim İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Kaya, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysel şık, Kozluk İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak, İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı, Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, okul yöneticileri, memurlar, gazi ve şehit yakınları ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program günün anlam ve önemine dair konuşma ile devam etti. Program, Atatürk Ortaokulu tarafından hazırlanan film gösterisi, şiirlerin okunması, tiyatro ve oratoryo gösterileri ile sona erdi.

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