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Kozluk’ta Çanakkale Zaferi etkinliği

Batman’ın Kozluk ilçesinde, Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:03
Kozluk’ta Çanakkale Zaferi etkinliği

Batman’ın Kozluk ilçesinde, Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma günü nedeniyle program düzenlendi.


Hükümet Konağı’nda bulunan Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kaymakam Osman Bilici’nin törene katılan şehit yakınlarını ve gazileri kaymakamlık makamında ağırlamasıyla devam etti. Ağırlamanın ardından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’ni kutlama programı, 29 Ekim İlkokulu konferans salonunda devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen programa, Kaymakam Osman Bilici, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Kaya, ilçe idare şube başkanları, şehit yakınları ve gaziler, okul-kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kozluk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, oratoryo, sinevizyon, koro, ve şiirlerin okunması etkinlikleriyle devam etti.


Daha sonra program, Kaymakam Bilici’nin 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 81 il ve 922 ilçede liseler arası düzenlediği Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale şehitlerine isimli şiirini ezbere okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerin hediyelerini vermesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:03
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