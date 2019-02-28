Kozluk İlçesinde seçim güvenlik toplantısı yapıldı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde iradelerini sandığa yansıtabilmeleri için Batman’ın Kozluk ilçesinde ’Seçim Güvenliği’ toplantısı yapıldı.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya; Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Bilici’nin konuşmaları ile başlayan toplantı; İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak ve İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı’nın emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde seçim öncesi ve seçim günü vatandaşlar ve muhtarlarındikkat etmeleri gereken hususları anlatmalarıyla devam etti. Seçimlerin demokrasinin öncelikli tezahürü ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Kaymakam Bilici, "31 Mart 2019 Pazar günü vatandaşlarımızın kendi hür iradelerini sandığa yansıtmaları için gerekli bütün güvenlik tedbirlerinin alındığını, seçimin huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak için kamu görevlileri olarak hepimizin sorumluluğunda olduğunu ve bu konuda bütün paydaşların koordinasyon halinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini, muhtarlarımızın aday olmalarından ziyade muhtar olduklarını ve bu sorumluluk bilinci ile hareket ederek seçim öncesinde ve seçim gününde seçim bölgelerinde gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir. Siyasi partilerin ve adayların, kanunların çizdiği sınırlar çerçevesinde her türlü siyasi ve propaganda faaliyetlerinde bulunabileceklerdir, ancak siyasi faaliyet adı altında terör örgütü propagandasının yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir" dedi.