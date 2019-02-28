0553 313 94 23

Kozluk İlçesinde seçim güvenlik toplantısı yapıldı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde iradelerini sandığa yansıtabilmeleri için Batman’ın Kozluk ilçesinde ’Seçim Güvenliği’ toplantısı yapıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:41
Kozluk İlçesinde seçim güvenlik toplantısı yapıldı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde iradelerini sandığa yansıtabilmeleri için Batman’ın Kozluk ilçesinde ’Seçim Güvenliği’ toplantısı yapıldı.


Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya; Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Kaymakam Bilici’nin konuşmaları ile başlayan toplantı; İlçe Emniyet Müdürü Hayrullah Altıparmak ve İlçe Jandarma Komutanı Selim Kasacı’nın emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde seçim öncesi ve seçim günü vatandaşlar ve muhtarlarındikkat etmeleri gereken hususları anlatmalarıyla devam etti. Seçimlerin demokrasinin öncelikli tezahürü ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Kaymakam Bilici, "31 Mart 2019 Pazar günü vatandaşlarımızın kendi hür iradelerini sandığa yansıtmaları için gerekli bütün güvenlik tedbirlerinin alındığını, seçimin huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak için kamu görevlileri olarak hepimizin sorumluluğunda olduğunu ve bu konuda bütün paydaşların koordinasyon halinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini, muhtarlarımızın aday olmalarından ziyade muhtar olduklarını ve bu sorumluluk bilinci ile hareket ederek seçim öncesinde ve seçim gününde seçim bölgelerinde gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir. Siyasi partilerin ve adayların, kanunların çizdiği sınırlar çerçevesinde her türlü siyasi ve propaganda faaliyetlerinde bulunabileceklerdir, ancak siyasi faaliyet adı altında terör örgütü propagandasının yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Heat, şampiyonu son saniyede yendi
    1. Heat, şampiyonu son saniyede yendi
    2. Başkan Ergün’den 608 konutluk proje..
    3. Kocaeli Deniz Yıldızları Spor..
    4. Okul yöneticiliği sınavı örnek..
    5. ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'ye..
    6. Postallı kabadayılar yollarına taş..
    7. Otomobil su kanalına düştü
    8. Aydemir: ‘Milli irade..
    9. Borsa güne yatay başladı
    10. “Ali Babacan ile Abdullah Gül’ün arası..
    11. Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
    12. Başıboş kazlar trafiği tehlikeye..
    13. Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 1..
    14. Elazığ’da 138 köy yolu ulaşıma kapandı
    15. Erasmus+ ve Mevlana Öğrencileri..
    16. DEAŞ’ın sözde kadılarına operasyon: 2..
    17. Türkiye’de kişi başına iki tapu düşüyor
    18. Badminton: 17 Yaş Altı Türkiye..
    19. Dış ticaret istatistikleri açıklandı
    20. Dış ticaret istatistikleri (1)
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü