Kozlu Belediyesi DİSK ile toplu sözleşmeyi imzaladı

Kozlu Belediyesi, Genel-İş ile kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi protokolünü imzaladı.

Kozlu Belediyesi Nikah salonunda belediyenin kadrolu işçilerinin sendikası Genel-İş ile toplu sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. İmza töreni öncesi konuşan Başkan Kerim Yılmaz, “Halka hizmeti hakka hizmet sayan bir anlayışla huzur içinde çalıştık. Bundan sonraki çalışmalarda da sizlerin aynı duygularla devam edeceğinize inancımız tam. İşin gereği zaman zaman belki kırıcı belki üzücü belki hiddetli ama gerçekten samimi duygularla söylüyorum kasti olmayan bazı söylemlerimiz olmuş olabilir. Kalbini kırdığımız arkadaşlarımız varsa haklarını helal etmesini istiyorum. Burada bazı arkadaşlarımız var belki 5-6 belediye başkanı görmüştür. Dilerim daha 5-6 başkanı daha görürler. Buranın esas müdavimleri sizlersiniz. 31 martta görev sürem doluyor. Gitmeden de sizlerle helalleşelim istedim. Hem de bu güzel günü anlamlaştırmak üzere imza törenimizi yapalım dedik. Taşerondan sözleşmeye geçen arkadaşlarımızın hak ve hukuklarını imkanları zorlayarak Zonguldak civarının en güzel sözleşmesini yaptık. Kozlu belediyesi olarak bir ilke imza attık. Hiçbir belediyede olmayan sözleşmeyi yaptık. Helali hoş olsun. Yüzde 25 zam. Bayramlardaki çalışma ücretleri bayram tatilleri yıllık ikramiyeleri 10 güne çıkardık. Her zaman önceliğimi sizlerin iaşesini ödeme gayesinde oldum. Sizlere 24 ayda 29 aylık maaş ödedik. Bize hizmet edenler de var. İşçi çalıştıran firmalar var. Müteahhitler var. Onun yanında da işçi var. Onları da ezdirmemeye çalıştık. Böyle geçirdik. Elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Sizlere maaş ödeyip ödememe konusunda sıkıntılar yaşarız diye gece bağdaş kurup yatağımda ağladığımı bilirim. Beraber yola çıktığım arkadaşım Ertan Şahin’e rahmet diliyorum. Sizlerin haklarını hep gözetmeye çalıştık. Hizmet alanımız genişledi. Son ayımda sizlerin de maaşını ödeyip huzur içinde evime dönmeyi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Genel-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu, “Bu dönemde bize yardımcı olan başkanıma işyeri temsilcilerine ve hepinize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Bundan sonraki yaşantımıza daha çok sahip çıkacağımıza geçmiş tecrübelerimizi gelecek yönetimle de paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Belediye Başkanı Kerim Yılmaz personeli ile vedalaştı.