Özellikle közlenmiş patlıcan daha lezettli olur .İşte size kolay Közlenmiş patlıcan salatası tarifi...

Közlenmiş patlıcan salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

3 adet közlenmiş bostan patlıcanı

2 adet domates

4-5 adet sivri biber

8-10 dal maydanoz

1 adet kuru soğan

3 çay kaşığı sumak

Tuz

Sos için:

½ çay bardağı zeytinyağı

3 diş dövülmüş sarımsak

2 çorba kaşığı limonsuyu

közde patlıcan salatası yapılışı

Patlıcan Salatası yapmak için ilk olarak patlıcanları közleyin, kabukları soyun ve küçük kuşbaşı ebatın da doğrayın. Derin bir kasede kabukları doğranmış tavla zarından biraz büyük doğradığınız domates, ince kıyılmış maydanoz ve biberlerle harmanlayın. Kuru soğanı ay biçimde ince doğrayın, tuzla hafif ovun. Sumakla birlikte soğanları patlıcanlı karışıma ekleyin. Sos için zeytinyağı sarımsak ve limon suyunu karıştırın, Patlıcan salatasına ekleyin. 10 dk kadar sosu çekmesi için bekletin. Patlıcan salatamız hazır servis tabağınıza alabilirsiniz. Afiyet olsun.

Fırında köz patlıcan nasıl yapılır? Kolay tarif

Patlıcanları yıkayın ve kurulayıp çatal yardımıyla üzerine delikler açın. Patlıcanları fırın tepsisine dizin. 200 dereceye ayarlamış olduğunuz fırının orta bölümüne tepsiyi yerleştirin ve 15.dakikada patlıcanları çevirin. Toplamda 35 dakika kadar patlıcanları közleyin.

Diğer önerimiz ie; Kuru patlıcan dolması

Kuru patlıcan dolması nasıl yapılır?

Malzemeler

20 adet kurutulmuş patlıcan

15 adet kurutulmuş biber (dolmalık)

4/5 adet kere soğan

2 baş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 subardağı pirinç

1,5 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

Karabiber

Kırmızıbiber

Kimyon

Tuz

limon suyu veya 3/4 kaşık nar ekşisi

maydonoz

nane

Kurutulmuş Patlıcan Dolması Nasıl Yapılır?

Kuru patlıcanları kaynar suya koyup çatal geçecek şekilde haşlıyoruz. Biberleri ise ayrı suda en fazla 5 dakika haşlıyoruz. Biberle patlıcanlar ayrı kaplarda haşlanmalı ve suları 2/3 kez değiştirilir. Dolmanın içini hazırlamak için önce zeytinyağında kıyılmış soğan ve sarımsakları hafifçe kavurulur. salçaları ilave ederek iyice karıştırılır. Yıkanmış pirinç eklenir. ve hafifçe kavrulur. Bir bardak sıcak suyla tuzunu, şekerini koyup suyunu çekene kadar pişirilir. baharatlar, maydanoz, nane eklenir ve harmanlanır. Hazırlanan bu karışım patlıcanların içine bir parmak eksik olacak şekilde doldurulur. Tencereye, birinin ağzı diğerinin dibine gelecek şekilde dizilir. Üzerine biberler aynı şekilde dizilir. Dizme işlemi bittikten sonra, üzerine biraz tuz serpilir. Dolmaların bir parmak altında olacak şekilde kaynar su ekliyoruz. Kısık ateşte yumuşayana kadar pişirilir. pişmesine yakın limon suyu ya da nar ekşisi ilave ederek 10/15 dakika daha pişirip ocaktan alınır. Servise alırken üzerine arzuya göre közlenmiş biber yada domates koyabilirsiniz. Afiyet olsun